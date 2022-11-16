زفيزف يحدد موعد دفع ملف الترشح لإحتضان "الكان"

حدد اليوم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف موعد دفع ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات أمم إفريقيا 2025.

وقال زفيزف في تصريحات صحفية قبل السفر إلى وهران رفقة بعثة " الخضر": "نحن الآن لا نزال في الترشح لتنظيم" الكان" وسندفع الملف قبل السادس عشر من ديسمبر المقبل". وأردف:" لدي معلومات بأننا لسنا الوحيدين في سباق الترشح لاحتضان" الكان".

وختم بخصوص ملعب براقي: "المنشأة جاهزة مائة بالمائة لكن الأرضية بحاجة إلى مزيد من الوقت، العشب مادة بيولوجية بحتة ويخضع لبروتوكول صارم خاصة وأن الأرضية ستكون تحت ضغط كثافة المباريات وبالتالي وجب على الجذور أن تكون في المستوى".