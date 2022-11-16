تواصل محاكمة المتهمين في قضية جمال بن اسماعيل

تواصلت بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، اليوم الأربعاء لليوم الثاني، محاكمة المتهمين في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خلال شهر أوت من العام الماضي، بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

وواصل قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الاستماع إلى المتهمين بالترتيب حسب التهم المتعلقة بقضايا جنح تلقي أموال من الخارج في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة والسلامة الوطنية تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه وجنحة إنتاج وعرض للتداول تسجيلات، إضافة إلى جنحة التحريض على التجمهر المسلح وجنحة التحريض على التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وجنحة التحريض على تخريب ملك الغير وجنحة إنشاء وإدارة موقع الكتروني مخصص للترويج لبرامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز و الكراهية في المجتمع.

وتمحورت الأسئلة المطروحة على المتهمين، حول ملابسات القضية والتفاصيل لمحيطة حول مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول مركز الشرطة عنوة واقتحام سيارة الشرطة وتصوير الضحية ورفع شعارات للكراهية والدعوة إلى استعمال العنف، ناهيك عن حقيقة علاقتهم بحركة "الماك" الإرهابية وما حل بجثة الضحية من تنكيل.

كما تم مواجهة المتهمين بالصور التي تدينهم وبتصريحاتهم التي سبق أن قدموها أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية.

وتستمر مجريات المحاكمة طيلة نهار اليوم باستعراض مختلف التهم الموجهة لـ 102 متهما من بينهم 4 نساء، يواجهون تهما ثقيلة متعلقة بقضية اغتيال الشاب بن اسماعيل خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو صائفة عام 2021.