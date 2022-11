Le tribunal de Chéraga à Alger a condamné, ce mercredi, la présidente du parti « L’équité et de la proclamation (PEP) à six mois de prison ferme, lit-on dans la page officielle de ce parti sur Facebook.

Naima Salhi est poursuivie pour des accusations d’atteinte à l’intégrité territoriale et de publications portant atteinte à l’intérêt national.