مضاربة: حجز 390 قنطارا من السميد بخنشلة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمجموعة الولائية بخنشلة شاحنة بمقطورة قادمة من ولاية باتنة، محملة بأكياس السميد بلغت كميتها 390 قنطارا كان صاحبها بصدد نقلها إلى مدينة ششار بجنوبي الولاية

العملية جاءت في إطار الإجراءات الاحترازية التي باشرتها فرق الدرك الوطني في إطار محاربة المضاربة وما تشهده الأسواق الجزائرية من ندرة في المواد الاستهلاكية، واستنادا لمعلومات تتعلق بتحرك مشبوه لشاحنة مقطورة على مستوي الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة تم تحديد مسار المركبة وتوقيفها للتفتيش عند الحاجز الثابت ببلدية الحامة شمالي الولاية، وضبط كمية معتبرة من السميد الممتاز دون أي سند قانوني، ما جعل صاحبها يقع تحت طائلة قانون المضاربة ليتم حجز الكمية والشاحنة، وتحرير محضر في الموضوع، على أن يحال لاحقا أمام الجهات القضائية.