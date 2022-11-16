هذا ما ناقشه اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة وتقديم مشروعا مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الطاقة والصناعة.

وقدم وزير الصناعة في هذا الإطار مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، يهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة الـمناولة الـمحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالـمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات.

كما يهدف هذا التنظيم الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به.

من جانبه، قدّم وزير الطاقة والـمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.