المضاربة: سبع سنوات حبسا نافذا على شخص بتيارت

أصدرت محكمة السوقر (مجلس قضاء تيارت)، اليوم الأربعاء، حكما بسبع سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة ضد شخص عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه تمت متابعة المتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة المحجوزات.

واستنادا إلى البيان فإن المتهم توبع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب عملا بالمواد 2 و12 و13 من القانون 21/ 15 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.

وذكر البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم لتصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.