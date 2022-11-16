مقابلة للنسيان

لم يرق اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني بنظيره المالي على أرضية ملعب وهران إلى المستوى المطلوب، فكان الأداء باهتا طيلة أطوار المواجهة من طرف رفاق رياض محرز.

صعب نفسيا أن تلعب مباراة ودية في وقت يستعد العالم عيش عرس عالمي كنت على بعد ثوان من المشاركة فيه، وهو ما قد يفسر جزئيا الأداء الهزيل الذي شهدناه سهرة اليوم.

الاخفاق كان جماعيا عدا ربما توقاي الذي ادى دوره الدفاعي على أحسن ما يرام، وتحسن طفيف على مستوى وسط الميدان بعد دخول بن ناصر في الشوط الثاني.

ربما يكون التدارك أمام السويد يوم السبت المقبل.