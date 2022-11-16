دعوة لرفع التجميد عن المشاريع الحيوية



واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء مناقشتهم مشروع قانون المالية 2023 في جلسات عامة تبدأ صباحا وتدوم إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.

وحسب بيان للمجلس، فق دعا النواب خلال الجلسات، إلى مزيد من التدابير لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، لاسيما في ظل السياق الدولي الحالي وفي أفق انضمام الجزائر إلى مجموعة الدول الناشئة (بريكس).

كما ألح عدد من النواب على ضرورة إنهاء معاناة أصحاب العقود المنتهية ودعوا إلى إدماجهم لاسيما بعد الانتعاش الذي عرفته مداخيل الدولة، كما دعوا الى ضرورة إزالة تدابير التجميد التي طالت عددا من المشاريع الحيوية في عدة مناطق من الوطن.