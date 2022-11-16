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افتتاح معرض لقطاع الفعاليات

أخبار الوطن
16 نوفمبر 2022 ()
م.ب
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قام صباح الأربعاء الأمين العام للوزارة الهادي بكير، نيابة عن الوزير كمال رزيق، بافتتاح الطبعة الأولى من معرض ( الجزائر ايفنت شو) بقصر المعارض، المخصص للمحترفين في قطاع الفعاليات والذي سيتواصل الى غاية 19 من هذا الشهر .
وحسب بيان للوزارة ، فان المعرض يأتي تحت شعار : "قطاع الفعاليات في خدمة الاقتصاد الوطني.
واضاف نفس المصدر بأن الطبعة عرفت مشاركة أزيد من 60 مؤسسة اقتصادية تنشط في القطاعات ذات الصلة ( المبدعين ومنظمي الأحداث ومقدمي الخدمات ).
وحسب البيان، يصبو المعرض إلى أن يكون منصة حقيقة لمناقشة وتبادل وجهات نظر مستقبلية من أجل التحسيس بدور الفعاليات والتظاهرات في تنمية الاقتصاد الوطني.

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