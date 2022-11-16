عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح أول أمس، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الانتهاكات في أنحاء مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وفرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد حاتم بشير سليمية (25عاما)، ومحمد أكرم بشير سليمية، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا غربا. كما داهمت منطقة الحيلة في بلدة يطا، واعتقلت مصطفى محمد شحادة مخامرة (58 عاما) ومحمد محمود محمد شحادة مخامرة (28عاما)، بعد دهم وتفتيش منزليهما.



وفتشت قوات الاحتلال عددا من منازل عائلة مخامرة بالمنطقة المذكورة، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيًّا. وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.