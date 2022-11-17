ما جديد المفاوضات بين بن ناصر وميلان؟

كشف تقرير إيطالي، أنه من المنتظر أن يتم الفصل في ملف بقاء بن ناصر مع آسي ميلان قبل حلول العام الجديد.

وحسب موقع " لاغازيتا ديلو سبور الإيطالية"، فإن المفاوضات بين وكيل أعمال اللاعب والنادي اللومباردي تسير في الطريق الصحيح خاصة وأنهما فضلا فترة التوقف الدولي من أجل حسم الأمور فبن ناصر يعد أولوية من أولويات الميلان.

المصدر ذاته، أضاف أن مسؤولي" الروسونيري" مستعدون لتلبية شروط " الدينامو" بعقد يمتد إلى 2027 وبراتب مضاعف سيحصل من خلاله على أربعة ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليا.

يذكر أن بن ناصر شارك في 21 مباراة هذا الموسم في مختلف المنافسات وحمل شارة القيادة لمرتين ولا يرغب مدربه ستيفان بيولي في رحيله عن النادي.