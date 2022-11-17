الرئيس الكوبي يضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد

توجه، صبيحة اليوم الخميس، رئيس جمهورية كوبا دياز كانيل برموديز، إلى مقام الشهيد بالعاصمة.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن الرئيس الكوبي وضع إكليلا من الزهور، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وشرع رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل، مساء أمس الأربعاء في زيارة عمل وصداقة للجزائر.

وكان في استقبال الرئيس الكوبي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وأعضاء من الحكومة.