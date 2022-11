Libye: le ministre grec des AE refuse de descendre de son avion

Le Ministère a déclaré dans un communiqué qu’il avait donné son accord au Ministre pour visiter Tripoli à sa demande. "Malgré les politiques et attitudes grossières prises ces derniers jours envers les intérêts de l’Etat libyen, reflétées dans ses déclarations concernant la souveraineté de la Libye et son droit à des relations qui répondent aux aspirations de son peuple" tout n notant que “la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, NajlaMangoush, s’apprêtait à le recevoir, conformément aux usages diplomatiques. Or, de manière surprenante et pour le moins provocante, le ministre grec a refusé de descendre de son avion et est retourné d'où il venait sans donner d'explications”.