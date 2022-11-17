النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس الجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، انتهت عملية الاقتراع السادسة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضافت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الجلسة السابعة يوم الخميس المقبل، لإعادة التصويت على أمل النجاح في انتخاب رئيس جديد. وأوضحت الوكالة الرسمية أن نتيجة الاقتراع اليوم جاءت بحصول ميشال معوض على 43 صوتا، بينما قدم 46 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وحصل زياد بارود على 3 أصوات، وحصل سليمان فرنجية على صوت واحد، وهناك 11 صوتا ملغيا.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد. وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.