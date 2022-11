Le président cubain dépose une gerbe de fleurs au sanctuaire du Martyr

Le président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, a déposé, jeudi au sanctuaire du Martyr à Alger, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Le Président cubain a entamé mercredi soir une visite de travail et d'amitié en Algérie. Il a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger M. Ramtane Lamamra et de membres du gouvernement.