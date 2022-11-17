بن حمد: هذه حظوظ الجزائر لو ذهبت للمونديال

تحدث عبد العزيز بن حمد العطية مدير الإدارة الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي ونائب رئيس اللجنة التنظيمية عن نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل وذلك في حوار خص به صحيفة " الشرق" القطرية.

وقال المتحدث ذاته:" هناك منتخبات تمنيت وجودها في بطولة كأس العالم مثل بطل العالم أربع مرات المنتخب الإيطالي الذي فشل في الوصول لقطر، وكذلك منتخب الجزائر وتركيا ومصر". وأضاف:" لعل أكثر منتخب حزنت على غيابه هو المنتخب الجزائري، لأن الطريقة التي خرج بها كانت غريبة وبقيت أيام وأنا غير مستوعب ما حدث وحتى اليوم لأن الجزائر لو شاركت في مونديال 2022، كانت سوف تذهب بعيدا في البطولة".

وعن حظوظ المنتخبات العربية كشف عبد العزيز بن حمد: "المنتخبات العربية لن تذهب بعيدا في بطولة كأس العالم، واحتمال أن تتأهل المغرب للدور الـ 16، ولو كانت الجزائر موجودة كنت سأقول لك بأنها سوف تذهب بعيدا في البطولة، أما البقية لن يذهبوا بعيدا وحتى الوصول للدور الثاني سيكون صعبا عليهم سواء المنتخب المغربي أو التونسي أو السعودي".

وختم:" حتى المباريات الودية التي خاضتها المنتخبات العربية لم تكن جيدة لا سيما المنتخب السعودي، وحتى المنتخب القطري مطالب بالفوز في المواجهة الأولى إذا ما أراد التأهل".