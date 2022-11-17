الرئيس تبون يستقبل نظيره الكوبي

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تدوم ثلاثة ايام، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. وقد استعرض دياز كانيل برموديز تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، قبل أن يستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.

وقبلها، كان رئيس جمهورية كوبا قد وضع، بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة)، إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وعقب ذلك، قام ضيف الجزائر بزيارة متحف المجاهد، حيث طاف بمختلف أقسامه واستمع إلى شروحات وافية قدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية.