أشقاء في المونديال ومدرب يحرم صهره

ستعرف نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، حضورا مميزا لعدد من نجوم المنتخبات وسيكون الأشقاء من البطن الواحدة حاضرين في هذا المونديال مثل المناسبات السابقة، لكن هذه المرة بوجود حالة أخوين لكنهما لا يمثلان نفس المنتخب ، صحيفة " العريي الجديد" سلطت الضوء على الأبرز.

وضعية غريبة بين إسبانيا وغانا

سيشهد مونديال قطر، حالة طريفة بطلاها الثنائي ويليماز، ذلك أن نيكو ويليامز (20 عاماً) اختار تمثيل المنتخب الإسباني بينما فضل شقيقه الأكبر، إيناكي ويليامز (28 سنة) تمثيل غانا، وقد ولد نيكو في إسبانيا بعد أن هاجرت عائلته بينما نشأ إيناكي في غانا ثم رافق عائلته في هجرتها، وهذه الحالة ليست الأولى من نوعها بعد أن عاشها الثنائي، جيروم وكيفن بواتينغ، فقد لعب جيروم لألمانيا واختار كيفن اللعب لغانا.

الشقيقان فيرنانديز معاً

تألق ثيو هيرنانديز مع فريق ميلان الإيطالي، وهو ما سمح له أخيراً بأن يتمتع بفرصة مع المنتخب الفرنسي، إذ كان حاضراً في المباريات التي أقيمت في العام الأخير، ليكون إلى جانب شقيقه لوكاس الذي يلعب لفريق بايرن ميونخ الألماني، والطريف أن الشقيقين يلعبان في الجهة اليسرى لدفاع فرنسا، إذ يلعب لوكاس في المحور، ويؤمن الجهة اليسرى منه، ويشغل ثيو خطة ظهير أيسر.

أندريه وجوردان معاً

رغم أن مستوى الثنائي أندريه أيو وشقيقه جوردان تراجع نسبياً في السنوات الأخيرة وهو ما أثر في نتائج المنتخب الغاني، إلا أنهما سيكونان في الموعد خلال كأس العالم التي ستقام في قطر، في موعد متجدد للشقيقين اللذين نجحا في المشاركة في أفضل حدث عالمي في وقت فشل فيه والدهما عبيدي بيلي الذي كان نجماً كبيراً في الدوري الفرنسي، وتُوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي دون أن يحضر في النهائيات، وبالنسبة لأندريه فهو خبير بملاعب قطر بما أنه يلعب في فريق السد.

تورام يظهر بعد 24 سنة

كان ليليان تورام نجم منتخب فرنسا في مونديال 1998، بعد زين الدين زيدان، وذلك إثر تألقه في نصف النهائي ضد كرواتيا وسجل هدفين منحا فرنسا بطاقة العبور رغم تأخرها في النتيجة بهدف نظيف، وبعد 24 سنة، سيشارك، ماركيس تورام، نجل المدافع السابق مع منتخب فرنسا، إذ استنجد به المدرب، ديديه ديشان، زميل والده سابقاً ليكون اللاعب رقم 26 في النهائيات.

مدرب يحرم صهره من المونديال

فاجأ مدرب المنتخب الأسترالي، عائلته بعد أن تخلى عن المدافع، ترينت سالزبيري، مدافع نادي الوكرة القطري رغم تجربته الدولية الهامة، القرار فاجأ العائلة أكثر من الجماهير باعتبار أن المدرب استبعد صهره من القائمة وحرمه من خوض المونديال الذي يحلم به بما أنه يلعب في دوري نجوم قطر وكان يحلم بأن يكون حاضرا في هذه النسخة، وهي من طرائف هذه النسخة على اعتبار أن القرار لم يكن متوقعاً أيضا.