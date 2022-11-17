أمطار رعدية على هذه الولايات

ستشهد عدة ولايات من شمال الوطن تساقط أمطار، تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بداية من مساء يوم غد الجمعة حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، الشلف، تسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من مساء يوم غد الجمعة على الساعة 18:00 إلى غاية الساعة 18:00 من يوم السبت على الأقل. وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة خلال هذه المدة، ستتراوح ما بين 30 و 40 ملم ويمكن أن تتجاوز 50 ملم محليا، وتكون مصحوبة برياح.