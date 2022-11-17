الجزائر تقف إلى جانب كوبا

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ندوة صحفية مشتركة نشطها اليوم، رفقة نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، أن الجزائر اتخذت عدة إجراءات لمساعدة كوبا.

وفي هذا السياق قال الرئيس "قررنا إلغاء كل فوائد المديونية على كوبا وتأجيل المديونية إلى حين للتخفيف عليها اقتصاديا.

وأضاف "الجزائر ستهدي محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى كوبا، كما سنعيد توريد المحروقات إلى كوبا".

من جهة أخرى كشف رئيس الجمهورية أيضا، أنه جرى اتفاق على إنشاء عدد من الشركات المختلطة بين البلدين، من بينها شركة لصناعة الأدوية.