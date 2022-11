Pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du nord du pays à partir de vendredi après-midi.

Le BMS classé orange précise que les précipitations toucheront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Jijel et Skikda.

La validité du bulletin s'étendra de vendredi 18h à samedi 18h et précise que les précipitations qui oscilleront entre 30 et 50km et seront accompagnées de vents forts.