البطولة العربية للأندية تعود قريبا

أبرم الاتحاد العربي لكرة القدم عقد رعاية بطولة الأندية العربية مع شركة سبورت بارتنرز انترناشونال، حسب ما جاء في بيان لذات الهيئة الإقليمية.

وتمت مراسم التوقيع اليوم في مكتب سمو رئيس الاتحاد بمدينة الرياض، حيث قام الأمين العام للاتحاد العربي رجاءالله السلمي ورئيس شركة سبورت بارتنرز انترناشونال بيار كاخيا بتوقيع العقد بين الطرفين، الذي يمتد لثلاثة أعوام بدءً من عام 2023 القادم.

وقال السلمي بالمناسبة: "كل الشكر لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولأعضاء مجلس الاتحاد على الاهتمام والمساندة من أجل وتنمية برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، لتمضي قدماً في تحقيق أهدافها للرياضيين العرب"، مضيفاً: "عقد رعاية بطولة الأندية جاء ضمن برنامج تطوير مسابقات الاتحاد، لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها لرياضة كرة القدم العربية، خصوصاً بعد نجاح النسخ الماضية من مسابقات الاتحاد وفي مقدمتها بطولة الأندية".

وأوضح ذات المتحدث بأنه "سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأندية العربية في نسختها الجديدة وتدشين هويتها في مؤتمر صحفي".

من جانبه، أبدى رئيس شركة سبورت بارتنرز انترناشونال الأستاذ بيار كاخيا، سعادته برعاية بطولة الأندية العربية، وقال: "الاتحاد العربي لكرة القدم، اتحاد عريق ويتبوأ مكانة رياضية كبيرة، ولديه مسابقات كروية ذات تاريخ مجيد في رياضة كرة القدم، وسنعمل معه على تطوير وتنمية بطولة الأندية العربية لتستمر في تفوقها، وستقدم الشركة كافة خبراتها وإمكاناتها لإنجاح هذه الرعاية، ونشكر في مجلس إدارة الشركة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي على اهتمامه بهذه الشراكة".