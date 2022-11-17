عقد اجتماع للحكومة بتيسمسيلت قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم الخميس بتيسمسيلت، عن عقد اجتماع للحكومة قريبا بذات الولاية سيخصص لمناقشة البرنامج التكميلي للتنمية الموجه للمنطقة والذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل لدراسة البرنامج التكميلي لتنمية الولاية، أن الحكومة ستعقد اجتماعها "قريبا" بتيسمسيلت برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يخصص لمناقشة البرنامج التكميلي لتنمية الولاية.

ويصبو هذا البرنامج التكميلي المتعدد القطاعات إلى فك العزلة عن هذه المنطقة التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة فضلا عن بعث وتجسيد مشاريع تنموية لا سيما المشاريع الحيوية للمواطن.