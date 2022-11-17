آلاف السودانيين يتظاهرون ضد الانقلاب

تظاهر آلاف السودانين الخميس في منطقة بحري شمال الخرطوم ضد الانقلاب الذي حصل العام الماضي وعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

والتظاهرة هي الأحدث منذ استولى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021 وأطاح بالحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب اسقطا الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

وتتكرر الاحتجاجات أسبوعيا وتواجهها السلطات بعنف خلف 119 قتيلا وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، في موازاة ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاقتتال الاثني.

وتظاهرة الخميس التي تركزت في منطقة بحري شمال العاصمة تأتي في ذكرى احتجاجات 17 نوفمبر 2021 التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.

ويتفاوض التحالف حاليا مع الجيش على اتفاق للخروج من الأزمة يستند إلى اقتراح جديد تولت نقابة المحامين صياغته.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير الأربعاء أنه وافق على اتفاق من مرحلتين يستند إلى هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تشكيل حكومة مدنية، على أن تتم لاحقا مناقشة مسألة العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية.

وقال البرهان الأحد "قدمت لنا وثيقة وأبدينا عليها ملاحظات لحفظ كرامة الجيش واستقلاليته"، محذرا الأحزاب السياسية من "التدخل في الجيش".