فتح سفارة للصحراء الغربية في بوغوتا

أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية موافقتها على افتتاح سفارة جديدة للجمهورية الصحراوية في بوغوتا، وذلك بعد 100 يوم من تشكيل حكومتها الجديدة.

وبهذا الإعلان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، ترفع كولومبيا والجمهورية الصحراوية علاقاتهما الثنائية إلى أعلى مستوياتها، بعد إعلان وزارة الشؤون الخارجية للبلد الأنديزي في 10 أوت، والذي بموجبه أكدت أن "حكومة جمهورية كولومبيا، مستوحاة من المبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، تعيد التأكيد على صلاحية البيان المشترك الموقع مع حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1985".

وتبرر وزارة الخارجية الكولومبية افتتاح البعثة الدبلوماسية الصحراوية الجديدة في بوغوتا كمساهمة مهمة "ستعزز الحوار الثنائي والعلاقات بين البلدين"، باعتبارها "مكونًا أساسيًا لاستراتيجية فريقيا 2022- 2026 ، لضمان وجود أوسع لكولومبيا في إفريقيا، وتوجيه القضايا الثنائية نحو الذاكرة، والتعويض التاريخي، والعدالة العرقية".

وأكد السفير الصحراوي المسؤول عن العلاقات مع أمريكا اللاتينية والكاريبي، محمد ازروگ، "أن السفارة الجديدة في كولومبيا، تعزز الاختيار الاستراتيجي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتزامها بالروابط التاريخية واللغوية والثقافية مع قارة أمريكا اللاتينية.