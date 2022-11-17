زغدار يتحدث عن دفتر الشروط

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، عن بعض بنود دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء السيارات.

وحسب الوزير فإن نسبة إدماج المصانع ستصل إلى 20 بالمائة بعد السنة الرابعة من النشاط، على أن تبلغ النسبة 30 في المائة بعد 5 سنوات.

وقال زغدار في ذات الصدد "ستكون هناك مرافقة لاستيراد السيارات ثم كمرحلة أولى عملية التركيب للوصول إلى صناعة حقيقية بعد 05 سنوات".

وكشف وزير الصناعة أن عدة شركات تسعى إلى التصنيع بالجزائر و"نحن بصدد التفاوض مع عدد منها".

وأضاف ذات المتحدث أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية بالجزائر وسيتم شرح كل التسهيلات والحقوق بعد صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية.