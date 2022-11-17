هذا ما عاينه الفريق أول شنقريحة بقسنطينة

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة (قسنطينة) وبعض مؤسسات الصناعات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي ثاني يوم من زيارة العمل والتفتيش التي تقوده الى الناحية العسكرية الخامسة، التقى الفريق أول السعيد شنقريحة بإطارات ومستخدمي مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد المؤسسات الصناعية المتواجدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن "القيادة العليا تسعى دوما إلى ترقية الصناعات العسكرية بمختلف فروعها وتخصصاتها وتحرص على تحقيق القدرة على التكفل الذاتي بمهمة تطوير وصناعة عتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي بما يسمح بالاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس".

وقال بهذا الخصوص: "إنه لا يخفى عليكم بأن انشغال القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، المتمثل في الترقية المستمرة لمستويات الصناعات العسكرية بمختلف فروعها، هو انشغال دائم ينبغي أن يتبناه الجميع، لاسيما العاملين في قطاع التصنيع العسكري والبحث والتطوير بمختلف فروعه وتخصصاته".

وأضاف أن "هذه الجهود التي نحرص، بتوجيه من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على أن تحقق القدرة على التكفل الذاتي بمهمة تطوير وصناعة عتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي بما يسمح بالرفع من قدراته العملياتية وتحسين مردوديته الميدانية وتقليص, بالتالي, التبعية للخارج من خلال الاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس".

وفي هذا السياق، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه "على هدى هذه الجهود المخلصة، تحققت كل هذه الإنجازات على مستوى جميع مكونات صناعاتنا العسكري".

كما استرسل يقول في هذا الشأن: "هذه الانجازات الفعلية تشهد على نفسها، فبها بلغ هذا القطاع الحيوي ما بلغه من تطور معتبر، وبها تجمعت لدى الجيش الوطني الشعبي معالم ومؤشرات الجيش الناجح والقوي، الذي يفتخر بالمهام العظيمة الموكلة إليه، ويفتخر بقدرته على الوفاء بها، ويفتخر بهذه الثقة المتعاظمة التي ما انفك يحظى بها من طرف شعبنا الأبي".

وإثر ذلك، قام الفريق أول شنقريحة بتفقد وتفتيش مختلف ورشات مجموعة ترقية الصناعة الميكانيكية وعدد من المؤسسات الصناعية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.