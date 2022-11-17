وفاق سطيف: نحو عودة البدري

لم تتمكن إدارة نادي وفاق سطيف من تجسيد اتفاقها مع المدرب مفدي شردود للإشراف بصفة مؤقتة على العارضة الفنية لذوي اللونين الأبيض و الأسود، بسبب رفضه لمقترحات الإدارة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بسطيف المدير العام للشركة الرياضية التجارية الوفاق السطايفي، إبراهيم العرباوي.

وأوضح العرباوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إدارة الوفاق لم تتمكن من التعاقد رسميا مع التقني الجزائري مفدي شردود للإشراف على العارضة الفنية للوفاق بصفة مؤقتة إلى حين الفصل النهائي في قضية المدرب الرئيسي و ذلك بسبب رفضه لاقتراح الإدارة المتمثل في تحوله إلى مدرب مساعد في حالة عودة حسام البدري أو تعيين مدرب رئيسي آخر بدله.

وأضاف المتحدث أن الطرح السائد بقوة حاليا يتمثل في العودة المرتقبة للمدرب المصري حسام البدري يومي (22 أو 23 من الشهر الجاري) وذلك إذا تم تلبية مطالبه الثلاثة الموضوعية -حسبه- والمتمثلة في تسوية مستحقات اللاعبين التي أصبحت تؤرق البدري في كل حصة تدريبية وتوفير كل التجهيزات الخاصة بالعمل وتسديد مستحقاته رفقة طاقمه الفني.

وأكد نفس المسؤول بأن سبب تمسك إدارة وفاق سطيف بالتقني المصري حسام البدري راجع إلى أن مطالبه جد موضوعية بالإضافة إلى عديد الأمور الرياضية على غرار المحافظة على استقرار العارضة الفنية للفريق والاستمرار في تجسيد المشروع الرياضي المسطر بين الإدارة والتقني المصري .

وبخصوص تجسيد المشروع الرياضي قامت إدارة وفاق سطيف بطلب من التقني المصري حسام البدري بترقية 4 لاعبين من صنف الرديف إلى صنف الأكابر مع إبرام عقود ارتباط احترافية مع النادي لمدة 5 سنوات ويتعلق الأمر بالمهاجمين مسعود سالم و حمزة عويس ورفيق ذويب وصالح بوشامة.

وأبدى إبراهيم العرباوي تفاؤله باستطاعة الإدارة تلبية مطالب حسام البدري في القريب العاجل وعودته للإشراف على رفقاء القائد العائد عبد المؤمن جابو وذلك بالنظر إلى المجهودات المبذولة من عديد الأطراف الفاعلة دون أن يذكرها لوضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها الوفاق منذ سنوات.