التجار ومصالح الرقابة.. لعبة يدفع فاتورتها المستهلك !

يعيش الآلاف من التجار عبر مختلف الولايات حالة من الرعب والهستيريا، بسبب مداهمات أجهزة الدولة للحد من المضاربة وتخزين السلع المدعمة. وبفعل هذا المناخ، امتد الخوف حتى للتجار الذين لا يسوقون مواد مدعمة بالضرورة، فبات مجرد خبر بقدوم أعوان وزارة التجارة يتسبب في شلل كلي لنشاط التجارة في أسواق عامرة بالحركة في العاصمة وسطيف وغيرها من المدن التجارية الكبرى. ورغم أن التصدي لظاهرة المضاربة، أدى إلى إزالة حالة الاحتقان التي مست مختلف الأسواق سابقا وتسببت في ندرة المواد الأساسية، إلا أن الكثير من التجار اليوم باتوا في حيرة من أمرهم، وصاروا مخيرين بين اتباع القوانين والنظم الحالية، وبين غلق محلاتهم غير القانونية أو التي لا تحترم معايير النظافة والسلامة والتجارة بشكل عام.

تجار في أسواق سطيف الكبرى دخلوا في إضراب ليوم واحد

بدأت أولى بوادر القبضة الحديدية بين مصالح الرقابة والتجار، منذ أسابيع بحي الباطوار، أحد أكبر الأسواق المختصة في بيع المواد الغذائية الأساسية بالشرق الجزائري، فقد أعلن أكثر من 350 تاجرا مختصا في بيع المواد الغذائية والمنزلية، بمختلف أنواعها، دخولهم في إضراب عام لمدة يوم واحد قابلة للتجديد، وأغلق التجار المحلات والمخازن بشكل كلي استجابة لدعوة العديد من التجار من أجل لفت انتباه السلطات المحلية لوضعية الحي.

وطالب التجار بإقامة مجمع تجاري لتسهيل عمل التجار من حيث مساحة التخزين وسهولة الدخول والخروج والنقل وركن المركبات، زيادة على إيجاد حل لنظام الفوترة عبر إجبار المصانع بالتعامل معهم بهذا النظام، تجنبا لأي خسائر أو تهرب ضريبي، مع إعادة النظر في القوانين التي تطبق حاليا على تجار الجملة والتجزئة، والتي اعتبروها مجحفة في حقهم.

وفي نفس السياق، طالب التجار أيضا بتوفير الأمن ومرافقة الأعوان في تنظيم الأسواق، وعدم مصادرة السلع التي لا يستطيع التاجر تخزينها بسبب ضيق مساحة المتاجر، غير أن هذه المطالب لم تلق ترحيبا من طرف بائعي التجزئة الذين أكدوا بأن الحي المذكور كان في وقت سابق مبرمجا ليكون سوقا فقط مع مساحات للتخزين، قبل أن يتم تحويله إلى فيلات وبنايات فاخرة.

من جهة أخرى، شهدت هذه المحلات في وقت سابق وإلى غاية اليوم، عمليات كر وفر بين التجار ومصالح الرقابة، أين تجد فرق التفتيش مشاكل كثيرة وصلت إلى حد التعدي على الأعوان المكلفين بذلك، وهو ما جعلهم يستعينون بمصالح الأمن في أكثر من مرة، غير أن التجار يغلقون أبواب متاجرهم بشكل كلي حين السماع بوجود فرق التفتيش.

وأسر العديد منهم بوجود آذان وعيون للتجار داخل مديرية التجارة ومصالح السجل التجاري وحتى داخل مقرات الأمن، أين يقومون بإخبارهم بموعد نزول هذه الفرق تجنبا لفرض غرامات على التجار، خاصة وأن الكثير منهم يقومون بعمليات مضاربة وزيادة في أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، في وقت لا يستعمل فيه هؤلاء الفوترة ولا يؤمنون بها، بل ويستغربون في حال طلب تاجر التجزئة للفاتورة لاستعمالها لتبرير مشترياته في طريق عودته إلى محله في حال صادف نقاط تفتيش أمنية أو جمركية .

فرق التفتيش تتحرك ولعبة الكر والفر تنطلق

لا يزال إلى غاية كتابة هذه الأسطر، مئات التجار بشارع دبي بالعلمة يوصدون أبوابهم في وجه الزبائن لأكثر من أسبوع، وهذا بحجة أن مصالح الرقابة تضيق عليهم بشكل كبير في ظل تراجع إيراداتهم ومنع استيراد الكثير من السلع، غير أن واقع الأمر مغاير تماما.

فقد تنقلت "الخبر" إلى شارع دبي واستفسرت عن هذه الحالة من الركود والهروب والكر والفر بين التجار ومصالح الرقابة، فأقر الكثير منهم بأن الأمر يتعلق بعدم امتلاك الكثير من التجار للسجلات التجارية، في حين أن بعضهم يحوز على سجلات للبيع بالتجزئة فقط، غير أن جلهم يقوم بالبيع بالجملة، وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا للقانون.

من جهة أخرى، يبقى الكثير من التجار في شارع دبي يقومون بالبيع والشراء بشكل عادي جدا، بحكم احترامهم للقانون ومدى مطابقة سجلاتهم التجارية للمواد التي يتاجرون بها، وعليه فهم لا يخشون من عمليات الرقابة.

وهو ما أكدته مصادر من مديرية التجارة، أين تؤكد بأنها متأكدة من وجود أطراف داخل مختلف فروع مديريات التجارة، تقوم بتبليغ التجار عن موعد وعدد أعوان الرقابة ووجهتهم في كل مرة، مما يستدعي في الكثير من الأحيان التحايل والتنكر للوصول إلى هؤلاء، بينما يغلق باقي التجار محلاتهم ويبقون خارجها ينتظرون نهاية حملة التفتيش.

وعلى غير العادة، وحسب تصريحات الكثير من التجار، فإنهم يفضلون غلق محلاتهم على أن يتم تفتيش محلاتهم أو مخازنهم، وهذا بحكم أن الكثير من السلع تفتقد إلى تاريخ نهاية الصلاحية، ومنها من يتم بيعها في المحلات بشكل عادي، خاصة تلك التي توجد في الأرياف وبعيدا عن أعين الرقابة.

والدليل أن مصالح أمن ولاية سطيف تمكنت، أمس الثلاثاء، من وضع حد لممارسات تاجر بالجملة ضبط بصدد عرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع، أغلبها حلويات تم حجزها بكميات هامة وإتلافها.

وجاءت العملية عقب تأطير دورية رقابية استهدفت أحد محلات البيع بالجملة بحي "الباطوار" بسطيف على حين غرة، وهذا استغلالا لمعلومات تشير إلى أن صاحبه يعرض للبيع منتجات منتهية الصلاحية، ليتم تأطير عملية رقابية أكدت حيازته كميات هامة من الحلويات والسكاكر التي فاق وزنها الـ 660 كلغ، كلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها مع فتح تحقيق في ملابسات القضية.

سوق بلفور للهواتف النقالة.. التجار يتخذون احتياطات استباقية لتفادي المراقبة

يعيش سوق بلفور للهاتف النقال بالحراش، بالضاحية الشرقية للعاصمة، اضطرابا منذ أيام، بسبب أخبار مداهمة أعوان الجمارك ومديرية التجارة ومراقبة الأسعار، لمئات دكاكين بيع الهاتف ولواحقه.

فقد أغلق أصحابها الأبواب لمجرد تداول إشاعة "قرب وصول المراقبين"، خشية التعرض لعقوبات بحكم أن تجارتهم تتم خارج القانون.

في صباح الخميس الماضي باكرا، اخترق صوت الستائر المعدنية لدكاكين الهاتف النقال أسماع سكان حي حسن بادي (بلفور سابقا) وهي تنزل في وقت واحد، إيذانا بوقوع حدث غير عادي.

خرج مرتادو المقاهي المجاورة إلى شارع الشيخ بوعمامة الطويل، للاستعلام عن سبب إغلاق المحلات التي يقصدها الزبائن وباعة الهاتف من كل مكان في البلاد، على غير عادتها.

وبلغهم أن "مصادر" من الجمارك ومديرية التجارة لولاية الجزائر حذَرت أصحاب الدكاكين من "مداهمة وشيكة" لأعوان المراقبة، لتفقد الفواتير والتمحيص في أسعار المنتجات المعروضة.

ومعروف، في أوساط التجار، أن تسويق الهاتف النقال في البلاد يتم من دون فوترة، لعدم تصنيعه محليا، كما لا يوجد وكلاء للماركات الدولية للهاتف التي تصنَع في الخارج، حيث تتوفر هذه السلعة في السوق المحلية، بفضل استيرادها بـ"الشنطة" من الصين والإمارات أساسا، وكانت تجلب في وقت سابق عن طريق البريد السريع، لكن منعت السلطات هذه الصيغة التجارية.

وظلت دكاكين الهاتف، على مدى الأيام الماضية، تغلق وتفتح وفق شائعات قدوم المراقبة، وشوهد، يوم الأحد الماضي، موظفو أقسام مراقبة الأسعار بمديرية التجارة يقفون عند بداية شارع الشيخ بوعمامة، فيما كانت كل "بوتيكات التلكوم" مغلقة.

ودلت هذه الظاهرة، التي تكررت مرات عديدة، على مدى تغلغل تجار شنطة الهاتف داخل الإدارة الحكومية المكلفة بالمراقبة، إلى درجة اتخاذ احتياطاتهم باستباق عمليات خروج أعوانها إلى الميدان.

وأكد محمد العربي (اسم غير حقيقي لتاجر بسوق بلفور)، أن "الفوترة غير ممكنة في نشاطنا التجاري، لعدم وجود شركات تنتج الهاتف في بلادنا، وما على الحكومة إلا غلق المطارات والمراكز الحدودية البرية لمنع هذه التجارة، إذا أصرت على طلب إظهار الفواتير".

"انعدام الثقة بين الإدارة والتجار سبب ظاهرة الغلق"

يؤكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن غلق التجار لمحلاتهم، عند حضور مراقبي وزارة التجارة، راجع إلى انعدام الثقة بين الإدارة والتجار، حيث يشتكي التجار من ضغط الرقابة وتعديها حتى للأمور العادية، بالإضافة إلى مشكلة الفواتير، سيما وأنه يوجد من ينشط في السوق الموازية ويبيع منتجاته بدون دفع مصاريف الكراء والضرائب.

وتابع المتحدث في حديثه مع "الخبر": "كما يعاني التجار من ضغوط كثيرة سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، ما يؤثر سلبا على نشاطهم ويجعل المواطنين يعزفون عن شراء المنتجات"، ضاربا المثل بسوق بلفور الذي يمثل أكبر نقطة بيع للهواتف، حيث يلجأ المواطن صاحب الدخل المتوسط إلى استبدال هاتفه كل سنتين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤثر سلبا على هؤلاء ويساهم في ركود نشاطهم التجاري.

وفي ذات الصدد، أكد بولنوار أن الحملة الأخيرة لمحاربة المضاربة أترث بشكل كبير على جميع التجار، حيث باتوا يخافون من العقوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرف أعوان التجارة، سواء من خلال حجز السلع أو غلق المحل أو التعرض للمتابعات القضائية، وجميع هذه الظروف ساهمت في غلق العديد من التجار لمحلاتهم ولجوئهم للتجارة الموازية.

وأردف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن القطاع التجاري الآن بات يعاني من مشاكل كثيرة، وأكبرها هو السوق الموازية، فرغم تطبيق قوانين المضاربة إلا أنه يجب تسليط الضوء للقضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية، خاصة وأنه لا يطبق على هذه الأخيرة أي قوانين.

وأضاف أن حملات إلزامية التعامل بالفواتير وحملات المضاربة ليست وليدة اليوم، وإنما هي موجودة منذ سنوات وينبغي وضع حل جذري يبدأ بالقضاء على التجارة الفوضوية وإلزامية التعامل بالفواتير من الأصل، خاصة وأن التجار يفضلون عدم التعامل بالفاتورة لأن ذلك يفرض عليهم دفع ضرائب أكثر يمكن أن تتخطى هامش الربح.

"ضرورة توسيع في الوعاء الضريبي وإنقاص الأعباء على التجار"

أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أنه غالبا ما تكون هنالك تسريبات حول مرور فرقة الرقابة، مما يستنفر التجار لتحذير بعضهم البعض، لأن معظم التجار ليسوا في وضعية قانونية، وهو ما يجعلهم يزاولون نشاطهم في خوف، وبالتالي يجبرهم الوضع على غلق محلاتهم.

وأضاف زبدي، خلال حديثه مع "الخبر"، أنه يجب النظر إلى أسباب عدم عمل التجار بالفوترة لأنه يجب توسيع الوعاء ضريبي وإنقاص الضرائب لكي لا تكون أي حجة أمام هؤلاء التجار، خاصة وأن أغلبهم يشتكون من التكاليف والضرائب والرسوم والرقابة الصارمة من أجل العمل بالفوترة، أي أن تطبيق القانون بحذافيره سيلزم كل شخص بتقديم فاتورته.

وأفاد المتحدث أن تفشي هذه الظاهرة ستجعلنا وكأننا في غابة لا يوجد فيها تنظيم، وبالتالي، فإن هذا الوضع لا يبعث على الطمأنينة بما أنه يوجد هنالك تهرب من الضرائب، وهو الأمر الذي سيتسبب حتما في عرض منتجات غير صالحة، والتي تظهر كثيرا بكبرى التجمعات التجارية أو سوق الجملة وغيرها، أي أن ذلك سيؤدي إلى ضرر اقتصادي ومادي.

مديريات التجارة تدعو التجار لممارسة نشاطهم بشكل عادي

أصدرت مديريات التجارة بيانات تنفي فيها تداول معلومات مغلوطة، بخصوص وجود لجان ولائية تقوم بإجراء دوريات لمراقبة المحلات التجارية. وذكرت مديرية التجارة بولاية المدية، مثلا، أنها تنفي هذه الإشاعات المغرضة والتي أدت بالتجار إلى التوقف عن مزاولة أنشطتهم التجارية.

وعليه، دعت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، التجار للعودة إلى نشاطهم التجاري بصفة عادية حفاظا على ديمومة التموين لفائدة الساكنة، وأشارت إلى أن مصالحها تسهر على متابعة توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع والحفاظ على صحة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية.

وتأتي هذه البيانات الصادرة عن مديريات التجارة، لطمأنة التجار الذين أبدوا في الأيام الماضية مخاوف كبيرة من أن يتعرضوا لحملات مداهمة قد تعرضهم للمساءلة أمام القضاء، على غرار ما تعرض له نظراؤهم المتابعون بتهم المضاربة غير المشروعة.