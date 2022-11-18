الغاز الجزائري في نجدة أوروبا

قدرت المفوضية الأوروبية حصة الجزائر من تموين السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي بنحو 10.7 في المائة في النصف الأول من سنة 2022، حيث بلغت الإمدادات الجزائرية الغازية نحو 206.694 تيراواط ساعي، بينما بلغت الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر عدة (الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر) حصة 25.7% ومقدار 493.567 تيراواط ساعي وبلغت حصة النرويج 22.7% بمقدار 436.564 تيراواط ساعي.

وقد شهدت صادرات الغاز إلى إيطاليا بالخصوص ارتفاعا محسوسا بنسبة 20٪ هذا العام، ومن المتوقع أن تصل التدفقات في إيطاليا إلى 25.2 مليار متر مكعب. وتتوقع الجزائر ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخمس هذا العام، حيث تتسابق الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. وقد أظهرت بيانات من شبكة الغاز الإيطالية أن إيطاليا تلقت 20.9 مليار متر مكعب من الجزائر العام الماضي. وقد أبرمت إيطاليا اتفاقا مع الجزائر في أفريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب عبر المتوسط "ترانسماد"​​، أعقبته زيارة الرئيس السابق ماريو دراغي في جويلية في محاولة لتأمين المزيد من الغاز. ويقدر حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل بحوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 ملايير متر مكعب، وقد أضحت الجزائر أهم ممون لإيطاليا بالغاز.

وتفيد تقديرات الشركة الإيطالية المتخصصة في البنى التحتية الغازية "سنام" بأن التدفقات الغازية الجزائرية عبر نهائي مازارا ديل فالو الواقع بمقاطعة "تراباني" بصقلية جنوب إيطاليا، المطل على البحر المتوسط، سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 13،3%، حيث بلغت 17،33 مليار متر مكعب إلى سبتمبر 2022.

بالمقابل عن الجانب الإسباني، فإن الجزائر ظلت للشهر الثاني على التوالي، أي شهري سبتمبر وأكتوبر، أهم ممون للسوق الإسباني الغازي.

ففي شهر أكتوبر ضمنت الجزائر إمدادات غازية مثلت 1/5 أو خمس الغاز المستهلك من قبل إسبانيا، وبلغت الحصة الجزائرية 21،2% من مجموع الإمدادات حسب تقديرات "ايناغاز".

وقد كشفت بيانات صادرة عن مجموعة "ايناغاز" الإسبانية في نشرية إحصائية لها عن تصدر الجزائر قائمة ترتيب أهم مموني إسبانيا بالغاز، متجاوزة الولايات المتحدة.

وأفادت ذات المعطيات بأن استهلاك الغاز المتأتي من الجزائر بلغ 8931 جيغاواط ساعي في سبتمبر الماضي وبلغت الحصة الجزائرية 25.4 في المائة من إجمالي العرض المسجل.

ومن مجموع هذه الكمية هنالك 7962 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، ويتعلق الأمر بأنبوب الغاز الجزائري الإسباني "ميدغاز" مقابل 969 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر ناقلات الغاز.

وقدرت الإمدادات الجزائرية من جانفي إلى سبتمبر بنحو 82593 جيغاواط ساعي حسب تقديرات ايناغاز، منها 77146 جيغاواط ساعي عبر أنبوب الغاز ميدغاز و5447 جيغاواط ساعي غاز طبيعي مسال بما يمثل نسبة 24.5 في المائة.

بلغت إمدادات الغاز (الطبيعي والطبيعي المسال) المصدر من قبل الجزائر إلى إسبانيا منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية سبتمبر 83.662 جيغاواط ساعي، منها 78.114 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي و5548 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي المسال. وتبقى الجزائر أهم ممون في مجال الغاز الطبيعي رغم أن المستويات المسجلة أقل من تلك التي سجلت السنة المنصرمة، حيث بلغت الصادرات الجزائرية خلال سنة 2021 كاملة نحو 177.990 جيغاواط ساعي، منها 154.545 جيغاواط ساعي غاز طبيعي و23425 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي المسال.

وتشير إحصائيات هيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية "كوريس" إلى انتظام الإمدادات الجزائرية من الغاز الطبيعي، التي بلغت في الفترة من جانفي إلى أوت 2022 نحو 69183 جيغاواط ساعي، بينما بلغ إجمالي الإمدادات بإضافة الغاز الطبيعي المسال 73762 جيغاواط ساعي وتلقت إسبانيا 6.9 ملايير متر مكعب من الغاز في النصف الأول من السنة.

وإجمالا، فإن صادرات الجزائر من الغاز إلى أوروبا تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال أهم الزبائن، يضاف إليها تركيا. ووفقا لهيئة الإحصاء الأوروبية "أوروستات" فإن إمدادات الجزائر تتراوح ما بين 45 و29 مليار متر مكعب ما بين 2015 و2021.