ماكرون يعارض دعوات مقاطعة المونديال

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الدعوات لمقاطعة مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأحد في قطر.

وصرح ماكرون من بانكوك أمام تلامذة في "مدرسة الليسيه" الفرنسية اجتمعوا في ملعب للملاكمة التايلاندية بالعاصمة التايلاندية: "لا أؤيد مقاطعة كأس العالم. يجب طرح هذه الأسئلة قبلا، في وقت منح الحق في استضافة الألعاب أو المسابقات".

كما اعتبر الرئيس الفرنسي أنه "من الجيد" أن تستضيف قطر مباريات المونديال، لأول مرة في العالم العربي، لأن المسابقة "دفعت بالأمور قدما" على صعيد الإصلاحات.

كا قال الرئيس الفرنسي: "نحن جميعا، لا نحب أن يعطينا أحد دروسا من الخارج، كلنا سيّان"، مضيفا: "أكثر ما يُجدي نفعا هو القول 'تريدون (تنظيم) مسابقة كبرى، انضموا إلى معاهداتنا ومؤسساتنا الكبرى'. وهذا ما فعلته قطر". وتابع ماكرون: "سيدفع ذلك باتجاه حصول تغييرات. في كل الأحوال، هذا ما آمل أن يحصل (...) سيغيرون نموذج عملهم".

وشدد الرئيس الفرنسي في وقت سابق الخميس على ضرورة "عدم تسييس الرياضة"، بعدما أعلن نيته التوجه إلى قطر لحضور مباراة منتخب بلاده في نصف النهائي أو النهائي في حال تأهله.

وكان ماكرون قد توجه إلى روسيا سنة 2018 لحضور نهائي المونديال الذي فازت به فرنسا على كرواتيا، بعدما حضر أيضا مباراة نصف النهائي التي تغلّب بها "الديوك" على منتخب بلجيكا.