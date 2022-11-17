مضاربة: حصيلة المتابعات القضائية

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 58 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حسب بيان وزارة العدل، اليوم الخميس.

وكشف ذات المصدر أنه تم إحالة المتهمين على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، مع فتح تحقيقات قضائية في 06 قضايا.

وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 22 متهم لمدد تتراوح بين 03 سنوات و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من خمسمائة ألف إلى عـشرة ملايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، البليدة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سكيكدة، معسكر، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس.