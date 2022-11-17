بيلوسي تتخلى عن زعامة الديمقراطيين في الكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس، لن تسعى إلى إعادة انتخابها لقيادة حزبها الديمقراطي لكنها ستستمر في عضوية المجلس.

وقالت بيلوسي: "لن أسعى إلى إعادة انتخابي للقيادة الديمقراطية في الكونغرس، فقد حان الوقت لجيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الذي أحترمه بشدة، وأنا ممتن لأن الكثيرين مستعدون لتحمل هذا الأمر الرائع".

كان الحزب الجمهوري فاز بأغلبية مجلس النواب، يوم الأربعاء، فيما هنأ الرئيس جو بايدن زعيم الجمهوريين في المجلس كيفن مكارثي على الفوز.

وقال بايدن، في بيان بحسب البيت الأبيض إنه "مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج من أجل الأسر الأمريكية".

وأضاف: "أظهرت انتخابات (التجديد النصفي للكونغرس)، الأسبوع الماضي، قوة ومرونة الديمقراطية الأمريكية، حيث كان هناك رفضا قويا لمنكري الانتخابات وللعنف السياسي وللترهيب، والتأكيد على أن إرادة الشعب تسود في أمريكا".

وتابع البيان: "في هذه الانتخابات، تحدث الناخبون بوضوح عن مخاوفهم: الحاجة إلى خفض تكاليف المعيشة، والحفاظ على ديمقراطيتنا".

وتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لتحقيق أغلبية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس خلال الانتخابات النصفية التي انطلقت في يوم 8 نوفمبر الجاري.