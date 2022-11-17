المسيلة: وفاة شخص في حادث مرور

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، اليوم الخميس، لأجل حادث مرور مميت خلف وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأوضح بيان لذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن وحدة عين الحجل اليوم على الساعة الثالثة و5 دقائق في المكان المسمى الناهية طريق وطني رقم 08 بلدية سيدي هجرس دائرة عين الحجل لأجل حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام بين سيارتين.

وأضاف ذات المصدر، الحادث خلف 3 ضحايا جنس ذكر أعمارهم بين 45 و50 سنة، الضحية حوالي 50 سنة متوفى بمكان الحادث والضحيتين الآخرتين أحدهم له آلام في الصدر والظهر وضحية له كسر في الرجل اليسرى.

وتم نقل الضحايا من طرف ذات الهيئة إلى عيادة عين الحجل.