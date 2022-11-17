تتويج جديد لبن زيمة

توج الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، مساء اليوم الخميس، في حفل دبي جلوب سوكر.

وتفوق بن زيمة على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأعرب بن زيمة عن سعادته الغامرة بالفوز بتلك الجائزة في فيديو مسجل معربا عن أسفه لعدم حضوره الحفل، ليضيف تلك الجائزة إلى الكرة الذهبية التي توج بها هذا العام.

كما توج ريال مدريد بجائزة أفضل ناد في العام، بعد تتويجه بـ 4 ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا، عقب منافسة قوية مع أندية ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وتوج كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في عام 2022، بعد النتائج المميزة التي قدمها رفقة ريال مدريد خلال الموسم، وأبرزها ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وحصد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جائزة أفضل رئيس نادي في العام، ليواصل الملكي هيمنته على الجوائز في الحفل.