سطيف: حجز أزيد من 28 ألف وحدة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 10 أشخاص وبحوزتها 28 ألف و500 وحدة من المؤثرات العقلية المتأتية عن طريق التهريب، حسب ما علم اليوم الخميس من ذات السلك الأمني .

وأوضح مسؤول خلية الإعلام والإتصال لدى أمن ولاية سطيف، محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية أسفرت عن توقيف عصابة تتكون من 10 أشخاص ينشطون عبر إقليم عدة ولايات مع حجز 28 ألف و500 وحدة و3 مركبات نفعية كانوا

يستعملونها في نقل هذه الممنوعات وثلاجة عرض استعملت في إخفاء تلك السموم و130 ألف دج من عائدات الترويج.

وأضاف ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي بلاغ لمواطن عبر الرقم الأخضر حول خلاف وقع بين أشخاص كانوا على متن مركبتين نفعيتين، حيث تم توجيه الدورية الأقرب إلى عين المكان ليتضح بأن الأمر يتعلق بنشاط إجرامي وأن من تملصوا من المكان قبل وصول الشرطة كانوا بصدد محاولة شحن ثلاجة عرض موهت بداخلها كميات معتبرة من المهلوسات متأتية عن طريق التهريب.

وبإطلاق أبحاث مستعجلة, تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم ثم شركائهم بولايات بجاية و بسكرة والوادي، وذلك بعد تمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، مع حجز كمية المؤثرات العقلية والمركبات والوسائل التي كانت تخفي البضاعة، حسب ما ذكره ذات المصدر.

وقد أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين و إحالته للجهات القضائية، يضيف ذات المصدر الأمني.