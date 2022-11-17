جيجل: إيداع شخص الحبس المؤقت عن جناية القتل العمدي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير بولاية جيجل اليوم الخميس بإيداع المدعو (أ.م) البالغ من العمر 79 سنة الحبس المؤقت عن "جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق الضحية (أ.أ)''.

وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية لذات المحكمة، أنه وبناء على "إخطارنا من طرف فرقة الدرك الوطني ببلدية الشحنة بخصوص استقبال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوسيف أولاد عسكر للمدعو (أ.أ) البالغ من العمر 42 سنة والذي أعتدي عليه بآلة حادة على مستوى الرقبة ونظرا لخطورة الإصابة تم تحويل المعني لمصلحة العناية المركزة بمستشفى الطاهير حيث مكث ثلاثة أيام قبل أن توافيه المنية متأثرا بجروحه".

وأضاف البيان أنه تم "إسداء تعليمات بفتح تحقيق في القضية (..) حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر ب (م.أ) البالغ من العمر 79 سنة."

وبعد إحالة ملف المعني على قاضي التحقيق وسماعه عن جناية القتل مع سبق الإصرار طبقا للمواد 254 و255 و256 + 261 فقرة 1 من قانون العقوبات أمر بإيداعه الحبس المؤقت" وفقا لما تضمنه ذات البيان.