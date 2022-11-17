فاجعة تهز قطاع غزة

في فاجعة كبيرة هزت غزة، حيث لقي 21 فلسطينيا مصرعهم، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس ، في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان، "تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".

فيما ذكرت مصادر طبية أن "الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت جثث 21 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في حريق كبير بعمارة سكنية بمعسكر جباليا".

وصرحت وزارة الداخلية بالقطاع "أن أطقم الدفاع المدني انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا (..) حيث بذلت بمساندة من الشرطة جهودا كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده".

وأضافت أن التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى وجود كمية كبيرة من مادة البنزين مخزنة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل.

التحقيقات الأولية تشير إلى وجود مادة بنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل

وانتشرت على مواقع التواصل لقطات مصورة تظهر النيران وهي تأتي على المبنى السكني، فيما عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

ووفق مصادر محلية، فإن فرق إنقاذ من عدة مناطق في القطاع توجهت إلى المكان من أجل المساعدة في إخماد الحريق، فيما وصل عدد من المسؤولين لمتابعة التطورات على الأرض.

وخيم على مخيم جباليا حالة من الحزن، وصلت إلى باقي مناطق القطاع، ولاقى الحدث المؤلم صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الجمعة، يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

وأعلنت كذلك الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني، غدا الجمعة، ودعت في بيان الفلسطينيين في قطاع غزة "للمشاركة في جنازة الضحايا التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة".