أهم شروط تسليم السيارة السياحية الجديدة للزبون

تضمن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76، عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم. بالإضافة إلى ضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.

وحسب المرسوم التنفيذي، فيتعلق الأمر باستيراد السيارات التي لم تتجاوز مسافة 1000 كلم للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة و1500 كلم للمركبات الصناعية.

واستثنى دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات ذات محرك ديزل.

وجاء في المرسوم التنفيذي الذي تضمن دفتر الشروط في الجريدة الرسمية اليوم في مادته 29 بأنه "لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين، بنزين / كهربائي، بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول الميع أو الغاز الطبيعي المضغزط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول به".

وتخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لابرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد ووجوب توفر ورشات خدمات ما بعد البيع وكذلك أماكن العرض.

واشترط ادفتر الشروط أن يكون سعر البيع، المبين في سند الطلبية الخاص بالمرركبة الجديدة، ثابتا وغير قابل للمراجعة وﻻ للتحيين بالزيادة. مـع إدراج، عـنـد اﻻقتضاء، التخفيضات واﻻقتطاعات ومزايا المنوحة.

وفي حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا، عند تحرير الطلبية، فإنه ﻻ يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي حـــــال من اﻷحــــوال، 10 بالمــائة من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.

كما يجب أﻻ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، وﰲفي حالة الدفع يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة في أجل أقصاه 07 أيام موالية.

ويجب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة مجهزة، على اﻷقل، بأجهزة اﻷمن اﻵتية :

المركبات السياحية والنفعية الخفيفة:

المركـــبـــات الموجــهــة لــنــقــل اﻷشخــاص الــتي تحتوي، على اﻷكثر، 09 مقاعد للجلوس، با فيها مقعد السائق، والتي ﻻ يتجاوز وزنها 3500 كلغ، ونظام مضاد لقفل العجﻼت "آ بي أس"، وكذا المراقبة اﻹلكترونية لﻼستقرار)PSE ,CSE(، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3.

كما يشترط ايضا نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3، كيسان هوائيان أماميان "السائق والراكب"، كيسان هوائيان أماميان "السائق والراكب"، وجانبيان بالنسبة للمركبات السياحية التي تفوق أو تساوي سعة محركاتها 6.1 لتر، اضافة إلى حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنــــظـــيمـــية ومســــتوفية للمـــقايـــيس المطـــبـــقة فــيــما يخص تجارب الصدمات.

الضمانات:

امتداد ضمان المصنع المانح إلى الوكيل وإلى العمﻼء المعتمدين، قطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح، اﻻلتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم اﻷصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع لمدة 05 ســــنـــوات بعـــد تســـويــــق اﻵﻻت المتحـــركة، حـــتى في حـالة فسخ العقد،اضافة إلى التــــكـــفل بنــــقائص التصــنـــيـــع والعـــيـــوب الخفـــيـــة، وكـــذا استرجاع اﻵﻻت المتحركة المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول.

المسافة المـحددة في الضمان تساوي أو تفوق:

*80 ألف كيلومترا في حدود 60 شــهـــــرا للمــــركبـــات الصــنــاعـــية ما عـــدا المقـــــطــــــورات ونصف المقطورات، والمركبات ذات استعماﻻت خاصة.

*100 ألف كيلومترا في حدود 60 شهرا للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة.

*8 آلاف كيلومترا في حدود 36 شهرا بالنسبة للدراجات النارية.