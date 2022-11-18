مشروبات تساهم في تخفيف أعراض اضطراب القولون العصبي

تحتوي بعض المشروبات على عناصر مختلفة تتسبب في ظهور أعراض القولون العصبي وتزيد من حدّتها، بينما يمكن للبعض الآخر منها أن يُسهم في تهدئة الأعراض، ومساعدتك على الشعور بالتحسُّن.



تأثير الطعام والشراب على القولون العصبي



يحدث القولون العصبي عندما تصبح الأعصاب والعضلات في الأمعاء شديدة الحساسية ولا تعمل بشكل صحيح، ما يؤدي إلى الإسهال أو الإمساك أو كليهما، مع شعور دائم بالانتفاخ والألم المتفاوت في حدّته.



في حين أن معظم الأشخاص الذين لا يعانون من متلازمة القولون العصبي يستخدمون الحمام بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناول الطعام في العادة، فإن بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يضطرون إلى الذهاب مبكراً، أو بعده بوقت طويل للغاية، وقد يشعرون بالألم ويصابون بالإسهال الحاد.



مشروبات للقولون العصبي وأخرى ممنوعة



وجدت الأبحاث أن اختيار الأطعمة والمشروبات للقولون العصبي التي تحتوي على نسبة منخفضة من الـ"فودماب" أو"FODMAPs"، وهي السكريات والكربوهيدرات قليلة التخمير، والسكريات الثنائية والأحادية، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من تلك العناصر يساعد في تخفيف أعراض الاضطراب.



وقد وجدت دراسة علمية، نُشرت في جانفي 2017، في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن من 50% إلى 86% من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي يظهرون تحسنُّاً في أعراضهم عند اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب.



ولكن نظراً لأن السكريات الموجودة في الأطعمة عالية الفودماب موجودة في العديد من المشروبات- كما أن المشروبات الأخرى مثل القهوة تعتبر أيضاً محفِّزاً عند المعاناة من متلازمة القولون العصبي- فقد يتركك هذا الأمر تتساءل عما يمكنك فعله.



ممنوع: المشروبات الغازية



المشروبات الغازية ليست خياراً رائعاً بسبب الكربنة والعناصر الكيميائية المذابة في المشروب. إذ يعرِّضك تناولها لخطر الغازات المفرطة التي يمكن أن تهيج القولون العصبي وتشعرك بالألم.



كذلك تحتوي الصودا العادية على مستويات عالية جداً من السكريات والفركتوز، وهي المكونات المرتبطة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، علاوة على زيادة أعراض القولون العصبي المؤلمة.



وجدت دراسة علمية نُشرت عام 2015 في مجلة Medical Hypotheses، أن سوء امتصاص الفركتوز (في السكريات) يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، وأن تقليل الفركتوز في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تحسُّن ملحوظ في الأعراض.



مسموح: الشاي المثلّج قليل التحلية



يُعتبر الشاي المثلج خياراً رائعاً بديلاً عن الصودا ضمن المشروبات للقولون العصبي التي لا تزيد الأعراض. لا تتردد في استخدام الشاي الأسود أو الأخضر أو الأبيض أو أحد أنواع شاي الأعشاب المفيدة والملائمة لمرضى القولون العصبي.



يمكن إعداد الشاي المثلج قليل السكر بنكهات عديدة ومختلفة. وعندها يمكنك إضافة كمية صغيرة من السكر (وليس المحليات الصناعية). لا ينبغي أن تسبب الكميات المنخفضة أية أعراض مزعجة.



الامتناع عن المحليات مستحسن، لأن بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي لا يتحملون الفركتوز.



ممنوع: الحليب ومخفوق الزبادي ومنتجات الألبان



بحسب موقع Everyday Health للمعلومات الصحية، فإن منتجات الألبان هي مجموعة من الأطعمة المحفِّزة للألم لأولئك الذين يعانون من القولون العصبي. رغم أن منتجات الألبان لا تزعج الجميع، فمن الشائع جداً أن يعاني مصاب القولون بحساسية من اللاكتوز.



يمكن أن تكون منتجات الألبان مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القولون العصبي لسببين: كبداية، تحتوي منتجات الألبان، وخاصة منتجات الألبان كاملة الدسم، على كمية أكبر من الدهون. قد يسبب هذا أعراض القولون العصبي، وخاصة الإسهال.



يعتبر اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان سكراً طبيعياً، ولكن غالباً لا يتم تحمله جيداً، ما يسبب الغازات والانتفاخ والتشنج من الآثار الجانبية الشائعة بعد تناول هذه الأطعمة.



ابتعد عن الحليب ومشروبات مخفوق الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى، خاصةً إذا كانت تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.



المسموح: الحليب النباتي



حتى وإن لم تكن تعاني رسمياً من حالة عدم احتمال اللاكتوز أو الحساسية منه، قد يساعد الامتناع عن استهلاك الحليب في تحسين الحالة والأعراض.



ومن بين البدائل المتاحة كمشروبات للقولون العصبي بديلاً عن الحليب: الحليب الخالي من اللاكتوز، وحليب جوز الهند (1/2 كوب)، حليب الأرز البديل، حليب اللوز (بكميات صغيرة).



حتى لو لم تكن لديك حساسية من اللاكتوز فإن اللاكتوز هو أحد السكريات الأحادية والبوليولات (FODMAPs) القابلة للتخمير. هذه هي الكربوهيدرات المرتبطة بأعراض القولون العصبي.



مشروبات لتهدئة أعراض القولون العصبي



هناك الكثير من المشروبات اللذيذة والطيبة التي يمكن الاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الساخنة للمصاب باضطراب القولون العصبي، من بينها وفقاً لموقع Very Well Health للمعلومات الصحية:



1- الشاي الساخن



الشاي الساخن هو خيار رائع ضمن المشروبات للقولون العصبي، ويمكن الاختيار بين الشاي الأسود والأخضر والأبيض، لأنها منخفضة في الفودماب، كذلك يُنصح باختيار الشاي الخالي من الكافيين إذا وجدت أن الكافيين يزعج جهازك الهضمي.



2- شاي الأعشاب بأنواعه



يقدم شاي الأعشاب بعض الفوائد المهدئة الإضافية:



مشروب النعناع له خصائص مضادة للتشنجات والألم.



شاي اليانسون والشمر رائعان لمرضى القولون العصبي الذين يعانون من الإسهال، لكنهما ليسا جزءاً من نظام غذائي منخفض التخمير.



يعتبر البابونج مهدئاً، ولكنه ليس في النظام الغذائي منخفض الفودماب.



3- مشروبات مسموحة بكميات محدودة



تشمل الخيارات الساخنة لمشروبات للقولون العصبي التي يمكنك الاستمتاع بها باعتدال:



- القهوة.

- الإسبرسو.

- الشكولاتة الساخنة.



ومع ذلك، قد يكون من الأفضل أن تقصر نفسك على واحد من تلك المشروبات في اليوم. بهذه الطريقة لن تستهلك الكثير من المكونات عالية التخمير في وقت واحد.



ينصح خبراء التغذية وفقاً لموقع Healthline، للصحة والمعلومات الطبية، بصنع الشوكولاتة الساخنة بالماء وليس الحليب، أو باستخدام الحليب النباتي من اختيارك. وإذا كنت تريد مبيّضاً في قهوتك جرب بديل الحليب الخالي من اللاكتوز، لوقاية نفسك من التبعات المؤلمة.

لا تنسَ أهمية الماء



الماء هو دائماً خيارك الأفضل ضمن المشروبات الصحية، إذ كل خلية في جسمك تحتاجه لتعمل بشكل جيد، وهو ضروري أيضاً للبقاء رطباً وتشعر بالارتواء.



الماء ضروري أيضاً لعملية الهضم المثلى، إذ يساعد نظامك على تكسير الطعام وهضمه وتحليله وامتصاصه ونقله والتخلُّص من فضلاته.



شرب كمية كافية من الماء مهم للغاية إذا كنت تعاني من إمساك مزمن، فهو يحافظ على رطوبة البراز بما يكفي لتمريره بشكل مريح.