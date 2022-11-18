ماسك يبحث عن قائد جديد لتويتر

قال إيلون ماسك إنه يتوقع تقليص وقته في متابعة إدارة تويتر (Twitter) والبحث على قائد جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يأمل استكمال إعادة الهيكلة التنظيمية هذا الأسبوع، بحسب تقرير لرويترز (Reuters).



وجاءت هذه التصريحات أثناء إدلاء ماسك بشهادته في محكمة ديلاوير للدفاع ضد الادعاءات القائلة إن حزمة المبالغ المدفوعة له والبالغة 56 مليار دولار لإدارة شركة تسلا (Tesla) كانت تستند إلى أهداف سهلة التحقيق، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة متوافق معه وليس من قبل المستثمرين.



وكان مستثمرو تسلا قلقين بشكل متزايد بشأن الوقت الذي يخصصه ماسك للتغيير في إدارة موقع تويتر، لكنه قال في وقت لاحق في تغريدة إنه سيستمر في إدارة تويتر حتى يصبح في مكان قوي، رغم أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت".



جاءت تغريدة ماسك بعد أن قال الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي إنه لن يقبل دور الرئيس التنفيذي لتويتر، في رد على أحد مستخدمي تويتر عندما سئل عما إذا كان سيتولى منصب الرئيس التنفيذي.



وقال ماسك في شهادته "هناك نشاط أولي يحتاج إلى ما بعد الاستحواذ لإعادة تنظيم الشركة"، وأضاف "ولكن بعد ذلك أتوقع تقليل وقتي في تويتر".



واعترف أيضا بأن بعض مهندسي تسلا كانوا يساعدون في تقييم الفرق الهندسية في تويتر، لكنه قال إن ذلك كان "على أساس طوعي وبعد ساعات العمل".



تميز الأسبوعان الأولان لهذا الملياردير بصفته مالك تويتر بالتغيير السريع والفوضى، بحسب رويترز. فسرعان ما أقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر وكبار القادة الآخرين، ثم قام بتسريح نصف موظفيه في وقت سابق من هذا الشهر.



وأرسل ماسك بريدا إلكترونيا إلى موظفي تويتر في وقت مبكر من أمس الأربعاء، يخبرهم أنهم بحاجة إلى أن يقرروا بحلول اليوم الخميس ما إذا كانوا يريدون البقاء في الشركة للعمل "ساعات طويلة بكثافة عالية" أو الحصول على تعويض إنهاء الخدمة لمدة 3 أشهر من الأجر.