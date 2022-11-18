أمطار غزيرة على 28 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة تساقط أمطار تكون في بعض الأحيان رعدية على عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد تقدر كميتها بين 30 و40 ملم.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا تكون أحيانا رعدية ستتساقط بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، شمال سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، شمال تيارت، الشلف، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدة.

كما ستتهاطل هذه الأمطار، بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت على ولايات برج بوعريريج، ميلة، عنابة، سطيف، قسنطينة، الطارف وسعيدة.