ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، ورغم الارتفاع تتجه الأسعار لتسجيل خسارة أسبوعية.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73 بالمائة إلى 82.24 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.50 بالمائة إلى 90.23 دولار للبرميل.

وفي الأيام السابقة تراجعت أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام على خلفية زيادة الإصابات بكورونا في الصين.