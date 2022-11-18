ثلاث وفيات في ثلاثة حوادث مرور

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاثة حوادث مرور وقعت ليلة البارحة بولايات البيض وبومرداس ومعسكر.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لحماية المدنية لولاية البيض إن إسعافاتها تدخلت ليلة أمس الخميس في تمام الساعة الثامنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ب وعلى بعد 6 كلم عن بلدية لبنود، لأجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس.

وأوضح نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 40 و48 سنة، تم اسعافهم ونقلهم إلى عيادة البنود.

من جهته أورد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني إنه سجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط بين بلديتي الناصرية وبرج منايل في ولاية بومرداس باتجاه تيزي وزو، أسفر عن وفاة شخص.

كما سجلت ذات المصالح بولاية معسكر حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب وبالضبط على مستوى إقليم بلدية بوهني اتجاه وهران، خلف وفاة شخص في عين المكان.