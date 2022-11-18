هذه هي فترة الإصابة بالأنفلونزا الموسمية

أكد الدكتور محمد ملهاق المختص في علم الفيروسات والبيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، اليوم الجمعة، إن انتشار الأنفلونزا الموسمية يعود كل سنة وهو مرض تنفسي، يبلغ ذروته نهاية ديسمبر وقد يستمر إلى شهر أفريل.

وقال ملهاق في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية لقد عادت الأنفلونزا الموسمية بقوة هذه السنة بعد إجراءات الوقاية ضد الكوفيد خلال الثلاث سنوات الماضية، وأيضا بسبب أن الفيروس يتميز بالتباين الجيني غير مستقر من سنة إلى أخرى. وأعراضه تتشابه كثيرا مع الكوفيد كالحمى الشديدة والتعب وآلام العضلات والمفاصل وصداع الرأس.

وأضاف ضيف الإذاعة إنه يتوجب علينا التفريق بينه وبين متلازمة الأنفلونزا VRS وهو فيروس شتوي قد يصيب كبار السن والأطفال الصغار من خلال التهاب القصيبات الهوائية ويسبب مضاعفات خطيرة. ومن أعراض البريونكوليت صعوبة في التنفس وحمى مرتفعة وتنفس متسارع وصوت غير عادي في التنفس.

وحذر الدكتور ملهاق من ظاهرة التداوي مباشرة من الصيدلي والحصول على مضادات حيوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، وهذا الأخير هو الوحيد المخول بالتشخيص ومعرفة نوعية الفيروسات والمضادات الحيوية المناسبة. داعيا إلى ضرورة مواصلة شروط النظافة والوقاية بغسل الأيدي والسعال والعطس في المرفق وارتداء الكمامة. واعتبر أن أفضل شيء للوقاية حاليا هو التلقيح ضد الأنفلونزا خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن والحوامل والأطفال الصغار وعمال الصحة