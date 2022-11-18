ارتفاع سعة تدفق الأنترنت

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، على عملية الرفع من السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أنه قد ارتفعت السعة الإجمالية إلى 7.8 تيرابيت في الثانية، بعدما كانت تقدر بـ 2.8 تيرابيت في الثانية سنة 2021، و1.5 تيرابيت في الثانية سنة 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد برنامج عمل القطاع في شقه المتعلق بنشر تكنولوجيا الألياف البصرية وتوصيل ثلثي المنازل أي 6 ملايين أسرة بالأنترنت الثابت نهاية سنة 2024، وكذا مواكبة الطلب المتزايد على الأنترنت وتوفير سرعات تدفق أعلى.