Triki: augmentation du débit internet

Le ministère a expliqué que cette augmentation fournira les conditions pour réaliser le programme du secteur d’étendre le réseau de fibre optique et de connecter deux tiers des foyers, soit 6 millions de ménages à l’Internet fixe d'ici fin 2024, en plus de suivre le rythme de la demande croissante d'Internet et d’offrir plus de débit.