البويرة: وفاة شقيقين رميا بالرصاص بالروراوة

استيقظ صباح اليوم الجمعة، سكان بلدية الروراوة 35 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، على فاجعة العثور على شقيقين ينحدران من بلدية الأخضرية، داخل سيارتهما مقتولين بسلاح ناري أقدم على فعله شخص.

وحسب المعلومات الأولية، التي تحصلت عليها "الخبر"، فإن الحادثة وقعت في حدود منتصف الليل "ليلة الخميس إلى الجمعة" أين تم العثور على شقيقين ينحدران من حي الكريشيش ببلدية الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، داخل سيارتهما وقد فارقا الحياة، وبعد نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام اتضح أنهما تعرضا إلى طلقات نارية من سلاح لم يحدد نوعه، كما أن أحدهم عليه آثار التعذيب.

هذا وقد باشرت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين بسام عملية التحقيق لتحديد الأسباب.