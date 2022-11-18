الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني

أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن تعازيها الخالصة للشعب الفلسطيني إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مخلفا ضحايا وإصابات، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وذكر البيان أنه "على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والإصابات، تعرب الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وفي هذا الظرف الأليم -يضيف البيان- "تجدد الجزائر تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

وحسب مصادر محلية، فقد لقي 21 فلسطينيا مصرعهم وأصيب آخرون يوم أمس الخميس في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الحريق شب في شقة سكنية والتهم أجزاء واسعة من المبنى، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفالا وأن العدد مرشح للارتفاع.