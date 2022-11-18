معسكر: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

فكّك أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بالمحمدية، في ولاية معسكر، شبكة إجرامية تنشط في سرقة الكوابل النحاسية مع استرجاع المسروقات.

العملية تمت إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بسيدي عبد المؤمن، مفادها وجود سيارة نفعية، يقوم صاحبها بنقل أسلاك وكوابل نحاسية مسروقة، على إثرها تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الخاص بمجابهة سرقة الكوابل النحاسية عبر الإقليم، وبالتنسيق مع جميع الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة، تم توقيف السيارة السالفة الذكر، وعلى متنها 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين33 و40 سنة مسبوقين قضائيا، والسيارة محملة بعدة تجهيزات ومعدات حديدية، التي اتضح بأنها مسروقة، وذلك تزامنا مع تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد المؤمن شكوى، من أجل سرقة عتاد وتجهيزات خاصة بمطحنة لصناعة تغذية الدواجن، الكائن مقرها بدوار الماحي بإقليم اختصاص الفرقة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم مع استرجاع المسروقات التالية: 23 قارورة غاز بوتان، 03 مضخات مياه، 02 سخان ماء من نوع "جنكر"، آلة حساب النقود، آلة تلحيم الحديد، 02 أجهزة تلفاز من نوع "كوندور"، محرك هوائي كبير الحجم، جهاز قياس الكهرباء، 03 كاميرات مراقبة بجميع لواحقها، جهاز استقبال نوع (جيو)، كابل نحاسي طوله 60 مترا، مدفأة كهربائية من نوع "ميديا"، عدة كوابل مختلفة الطول وموزع كهربائي. على إثرها تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص وإنجاز ملف في القضية وتقديم الأطراف أمامه من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد واستحضار مركبة.